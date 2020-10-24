24 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika:  Ağrı'da terör operasyonu: HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı

Son dakika:  Ağrı'da terör operasyonu: HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı

Son dakika haberine göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde haklarında gözaltı kararı bulunan HDP İlçe Başkanı Abdullah Ekelik ve yardımcısı gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
ABONE OL
Son dakika:  Ağrı'da terör operasyonu: HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı

Ağrı'nın Doğubayazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltı kararları bulunan Ekelik ve yardımcısı Gönül Öztürk'ün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sabah düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına alınan Ekelik ve Öztürk, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ekipler ayrıca HDP İlçe Başkanlığı binasında da arama gerçekleştirdi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA