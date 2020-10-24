MSB duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe: 119 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Geçen ay yapılan operasyonlarda yurt içinde 53, sınır ötesinde 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Bakanlık, "15 Temmuz 2016'dan sonra muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 103 bin personel temin edildi." ifadelerini kullandı.

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