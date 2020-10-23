Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması
Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Enis Berberoğlu kararı) Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır. Bu karara muhatapların uyması gerekir. İlgili mahkeme bu karara uymalıdır" açıklamasında bulundu.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Enis Berberoğlu kararı) Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır. Bu karara muhatapların uyması gerekir. İlgili mahkeme bu karara uymalıdır" açıklamasında bulundu.
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