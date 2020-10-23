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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı , "( kararı) Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır. Bu karara muhatapların uyması gerekir. İlgili mahkeme bu karara uymalıdır" açıklamasında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2020
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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Enis Berberoğlu kararı) Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır. Bu karara muhatapların uyması gerekir. İlgili mahkeme bu karara uymalıdır" açıklamasında bulundu.

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