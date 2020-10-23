Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitimin 5. ve 9. sınıflar ile devam edeceği duyuruldu. Halen online eğitime devam eden öğrenciler yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. MEB tarafından yapılan son açıklamaları ve detayları yazımızda ele aldık. Peki, okullar ne zaman açılacak? 5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

ORTAOKUL 5. VE LİSE 9. SINIFLAR NE AÇILACAK?

Yüz yüze eğitim ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar için devam edecek. Merakla beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Buna göre, ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar 2 Kasım Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacaklar.

6, 7, 10, 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz." dedi.