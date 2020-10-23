Okullar ne zaman açılacak? 5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim...
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5. ve 9. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından okulların hangi tarihte açılacağı konusunda araştırmalar başladı. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitimin 5. ve 9. sınıflar ile devam edeceği duyuruldu. Halen online eğitime devam eden öğrenciler yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. MEB tarafından yapılan son açıklamaları ve detayları yazımızda ele aldık. Peki, okullar ne zaman açılacak? 5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
ORTAOKUL 5. VE LİSE 9. SINIFLAR NE AÇILACAK?
Yüz yüze eğitim ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar için devam edecek. Merakla beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Buna göre, ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar 2 Kasım Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacaklar.
6, 7, 10, 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz." dedi.
ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMALAR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki programında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan Selçuk, okullarda tablet dağıtımının tüm hızı ile devam ettiğini bildirdi. Selçuk, dağıtılan tablet sayısının 60 bin olduğunu belirtti, tüm öğrencilere adil koşulların oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Öğrencilerimizin eğitime adil şekilde erişmesini önemsiyoruz. Öğrencilerimize ücretsiz tablet dağıtımı için en yüksek bağışı yapan TMSF'dir. Kendilerine teşekkür ediyorum.
Tablet dağıtımı sürüyor. Şu ana kadar öğrencilerimize 60 bin ücretsiz tablet dağıttık.
5'inci sınıfların eğitime başlayacak olmasına da değinen Selçuk, teknik detayları gün içerisinde açıklayacaklarını bildirdi.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)