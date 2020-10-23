2000/4 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Kasım celbi askerlik yerleri heyecanla bekleniyor. 2020 Kasım ayında on binlerce kişi silahaltına alınacak. Askere gitmek için heyecan içinde olan vatandaşlar, askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. 2000/4 celbi olarak bilinen 2020 Kasım celbi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/4 askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
2000/4 askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/4 askerlik yerleri Kasım ayında askere gidecek on binlerce genç tarafından heyecanla araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında silahaltına alınacak olan vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/4 askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevabı...
KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Yayımlanan duyuruya göre, 2020 Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak. Sonuçların öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor.
Adaylar e-Devlet şifreleri ile birlikte askerlik yerlerini öğrenebilecekler.
E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Selp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Aşağıdaki linke tıklayarak askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.
KASIM 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU
İşte MSB'nin yayımladığı Kasım 2020 sınıflandırma dönemi duyurusu:
1. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Kasım 2020 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.
3. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.
4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yükümlü - (Sevk Tarihi) - (Kovid-19 Testinin Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin Alınabileceği Tarihler)
Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) - (03 Ekim 2020) - (29 Eylül-03 Ekim 2020)
Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) - (30 Ekim 2020) - (26-30 Ekim 2020)
Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) - (21 Kasım 2020) - (17-21 Kasım 2020)
Erbaş/Er (2nci Grup) - (25 Kasım 2020) - (21-25 Kasım 2020)
Erbaş/Er (3ncü Grup) - (24 Aralık 2020) - (20-24 Aralık 2020)
6. Yükümlüler;
a. Sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,
b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,
c. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanlar, testin yapıldığı tarihi takip eden 5 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayan, test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaktır,
ç. Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecek,
d. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,
e. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır,
f. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.
7. Yol ve iaşe parası, e-Devlet'ten sevk belgesini alanların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği; askerlik şubesi başkanlığından sevk belgesini alanlar ise sevk belgesini aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
8. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.