Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Varlık Fonu toplantısına katıldı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Varlık Fonu toplantısına başkanlık yapıyor. Başkan Erdoğan, 16.45'te başlayan toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık yapıyor.
Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı basına kapalı olarak saat 16.45'te başladı.
Detaylar gelecek...
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