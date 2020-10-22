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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Varlık Fonu toplantısına katıldı

Son dakika haberleri... Başkan toplantısına başkanlık yapıyor. , 16.45'te başlayan toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Varlık Fonu toplantısına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık yapıyor.

Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı basına kapalı olarak saat 16.45'te başladı.

Detaylar gelecek...

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