22 Ekim 2020, Perşembe
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Siirt merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2020
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Siirt merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yakalama kararı bulunan 10 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

Siirt, Kırklareli, Bitlis, Erzurum ve Niğde'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı yakaladı.

Kente getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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