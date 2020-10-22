Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ailelere flaş çağrı: Bu artık bir rica değil
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi! Bakan Selçuk, maske kullanımının kalkması için istekte bulunanlara sitem ederek "İnanmakta çok zorlansam da "maske takılmaması, maskenin kalkması" için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız" dedi.
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"BU ARTIK RİCA DEĞİL..."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"BU ARTIK RİCA DEĞİL..."
"İnanmakta çok zorlansam da "maske takılmaması, maskenin kalkması" için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız."
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