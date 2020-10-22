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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ailelere flaş çağrı: Bu artık bir rica değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi! Bakan Selçuk, maske kullanımının kalkması için istekte bulunanlara sitem ederek "İnanmakta çok zorlansam da "maske takılmaması, maskenin kalkması" için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız" dedi.

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Giriş Tarihi: 22.10.2020
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ailelere flaş çağrı: Bu artık bir rica değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BU ARTIK RİCA DEĞİL..."
"İnanmakta çok zorlansam da "maske takılmaması, maskenin kalkması" için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız."

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SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Okulların açılması ile ilgili önemli değişiklik SON DAKİKA! MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLADI! OKULLARIN AÇILMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

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