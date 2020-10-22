FETÖ'cü Başyaver Ali Yazıcı Başkan Erdoğan'ın uçağındaki gazetecileri tehdit etmiş!

"BAŞDANIŞMANLA KAVGA ETTİNİZ Mİ?"

Yazıcı ise bu soruya karşılık, 'Ben çok şaşkın görünüyor olabilirim ama bu kadarda aptal değilim. Basın ne demek onu biliyorum' dedi. Avukat Özel ise sorularına devam ederek, "Mayıs ayı içerisinde Ankara- İstanbul uçağında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarının bir tanesi ile ciddi şekilde kavga edip, ' 1 hafta içerisinde kendi silahımla vuracağım' dediniz mi?" sorusunu yöneltti.

"VURACAĞIM DEMEDİM TEHDİT ETTİM"

Yazıcı bu soruya da, 'En kısa sürede seni vuracağım, bugüne kadar kimseyi vurmadım şeklinde ifadem olmadı. Aşırı şekilde bir küfür etti. Yani ben de kendisini tehdit ettim. Dedim 1 hafta içerisinde değil de bu şekilde konuşmaması gerektiğini söyledim' cevabını verdi. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)