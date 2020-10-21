Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 21 Ekim Çarşamba

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Koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasıyla beraber Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin.'' ifadelerini kullandı.