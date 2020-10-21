21 Ekim 2020, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 21 Ekim Çarşamba

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte Ağır hasta sayısı 1504 oldu, son 24 saatte 1507 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.

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Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 21 Ekim Çarşamba

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Koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasıyla beraber Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin.'' ifadelerini kullandı.

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