Son dakika: Muğla Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem! 21 Ekim AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi.. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremi en çok hisseden bölge Muğla'nın Datça ilçesi oldu. Datça açıklarında meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Saat 9.48'te yerin 7.83 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.