Son dakika: Muğla Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem! 21 Ekim AFAD son depremler listesi
Son dakika... Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Ksıa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 21 Ekim son depremler listesi...
Son dakika haberi.. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremi en çok hisseden bölge Muğla'nın Datça ilçesi oldu. Datça açıklarında meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Saat 9.48'te yerin 7.83 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
SON DEPREMLER (21 EKİM 2020)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.10.21 09:48:43 34.1862 25.3110 12.2 -.- 4.0 3.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.21 08:54:38 36.8392 27.6618 21.8 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.21 07:52:39 35.4483 27.4960 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.21 07:43:29 38.4678 39.1967 5.5 -.- 2.0 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.10.21 07:26:32 34.2797 25.3450 12.7 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.21 07:10:49 36.9377 29.2305 1.2 -.- 1.8 -.- ELMALI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2020.10.21 07:03:03 34.7752 23.2722 85.9 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.21 06:56:53 40.6362 28.9390 12.4 -.- 1.4 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.10.21 06:55:19 40.5828 28.9882 5.9 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.10.21 06:48:48 36.4725 28.7132 7.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.21 06:40:58 35.8603 28.1463 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.21 06:30:07 35.8555 28.1432 7.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.21 06:27:26 40.6228 28.9332 13.5 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.10.21 06:04:50 34.4195 25.2720 83.0 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.21 05:55:25 40.6063 28.9812 6.3 -.- 1.9 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.10.21 05:45:33 36.4220 27.2668 5.5 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.21 05:05:52 39.8123 41.5998 5.5 -.- 2.2 -.- YUKARIHANBEYI-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2020.10.21 02:29:40 37.7857 27.2863 5.9 -.- 2.1 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2020.10.21 02:22:37 35.1613 29.1572 21.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.21 02:22:06 38.7388 26.8853 4.8 -.- 1.3 -.- CAKMAKLI-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2020.10.21 02:07:13 37.2322 36.0382 13.4 -.- 1.8 -.- TATARLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2020.10.21 01:26:24 40.8015 27.4903 14.2 -.- 2.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.10.21 01:00:36 34.2177 25.3620 19.3 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
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