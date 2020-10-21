İşte İstanbul İzmir Konya ve Eskişehir'in koronavirüs haritası

SON DAKİKA! TEMASLI TESPİT SÜRESİ 7,5 SAAT

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, bugün 1894 yeni hastanın tespit edildiğini, ağır hasta sayısının ise 1545'e yükseldiğini belirterek, "Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin." ifadesini kullandı.

ANKARA



Öte yandan illerden gelen son dakika koronavirüs haritaları da korkutmaya devam ediyor. Birçok şehirde vaka sayısı artarken, sayılar koronavirüs haritasına il il böyle yansıdı.