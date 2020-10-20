20 Ekim 2020, Salı
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Meriç Nehri'nde ceset bulundu

'nde erkek cesedi bulundu. Cesedin, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken nehirde boğulan bir kişiye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2020
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Meriç Nehri'nde ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Alibeyköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Meriç Nehri'nde erkek cesedi olduğunu gördü.

Nehirden çıkarılan kısmen çürümüş ceset, incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cesedin, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken nehirde boğulan yabancı uyruklu bir kişiye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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