İzmir Başsavcılığı’ndan flaş hamle! 711 askerin ihraç talebi TSK’ya gönderildi

711 KİŞİNİN DOSYASI TSK'DA

Haklarında operasyon icra edilen/ başka yerlerde işlem yapıldığı veya adli veri için yeterli olmadığı için operasyon icra edilemeyen ancak idari yönden yeterli şekilde terör örgütü iltisakları bulunduğu tespit edilen 711 personelin delillerini içerir şahıs dosyalarının ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için ilgili Kuvvet Komutanlıkları'na teslim edildiği öğrenildi.

İdari işlem yapılmak için dosyası TSK'ya gönderilenler arasında; Albay, Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen, Astsubay ve Uzman Çavuş rütbelerinde askerler bulunuyor. (Sema ALİM DALGIÇ/Sabah)