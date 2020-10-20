İstanbul'un en büyük koronavirüs laboratuvarı! Yapak zekalı analiz...

Arzu Tanrıverdi (Laboratuvar Teknikerlerinin Sorumlusu): Son derece güçlü ekipmanlarla çalışılıyor. Dünyanın korktuğu virüse yakından bakmak ürkütücü. Ama o kadar kutsal bir görev yapıyoruz ki tüm tedavi testin sonucuna göre şekilleniyor.

İrem Uysal (Laboratuvar Teknikeri): Ben de pozitif çıktım. Testimin sonucunu beklerken büyük bir korku hissettim. Bu nedenle hastaların ne hissettiğini anlıyorum.

