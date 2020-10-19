İOKBS PYBS bursu yattı mı? 2020 devlet bursluluk parası ne zaman yatacak? Burs miktarı ne kadar?
Bursluluk parası yattı mı? 2020 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler bursların hangi tarihte yatacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Öte yandan burs miktarının da ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, İOKBS PYBS bursu yattı mı? 2020 devlet bursluluk parası ne zaman yatacak? Burs miktarı ne kadar? İşte cevaplar...
İOKBS PYBS bursu yattı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine verilen İOKBS bursu için araştırmalar sürüyor. 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanmıştı. Hak kazanan öğrenciler ve velileri ödemelerin takvimini araştırıyor. Peki, İOKBS PYBS bursu yattı mı? 2020 devlet bursluluk parası ne zaman yatacak? Burs miktarı ne kadar? İşte merak edilenler...
2020 İOKBS BURS MİKTARI NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl 260 lira olan İOKBS burs miktarının bu yıl da zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Tahminlere göre 2020 İOKBS burs miktarının 290 TL olması bekleniyor.
İOKBS BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
İOKBS burs paralarının yatacağı tarih henüz açıklanmadı. Bakanlığın yayımladığı kılavuzda konu ile ilgili şu açıklamaya yer verildi:
"Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir" bilgisi verildi.
Ödemeler illere göre farklılık gösterip ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanıyor. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.