İOKBS PYBS bursu yattı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine verilen İOKBS bursu için araştırmalar sürüyor. 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanmıştı. Hak kazanan öğrenciler ve velileri ödemelerin takvimini araştırıyor. Peki, İOKBS PYBS bursu yattı mı? 2020 devlet bursluluk parası ne zaman yatacak? Burs miktarı ne kadar? İşte merak edilenler...

2020 İOKBS BURS MİKTARI NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl 260 lira olan İOKBS burs miktarının bu yıl da zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Tahminlere göre 2020 İOKBS burs miktarının 290 TL olması bekleniyor.