Tekirdağ Şehir Hastanesi kapılarını açmak için geri sayıma başladı! Trakya'nın en gelişmişi olacak

Son dönemde hayata geçirilen projelerle öne çıkan Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen Şehir Hastanesi'ne kavuşmak üzere gün sayıyor.

Akfen İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de son yıllarda her alanda gelişme göstererek gözde yerleşimler arasına giren Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP-Public Private Partnership) modeliyle yapımı üstlenilen Şehir Hastanesi'ne kavuşmak için gün sayıyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi ile uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren eski hastanede muayene ve ameliyat için sıra beklemek artık tarih olurken, vatandaş ücretsiz olarak beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluşacak.

Sağlık alanında vatandaşları en son teknolojik hizmetlerle buluşturacak şehir hastanelerinin önemli ayağı olacak Tekirdağ Şehir Hastanesi, 158 bin metrekarelik inşaat alanına sahip dev bir yatırım olarak öne çıkıyor. 1 milyar 500 milyon liraya mal olan proje, sahip olduğu 486 yatakla bölgenin en önemli hastanesi olarak Tekirdağ'ı sağlıkta da bir çekim merkezi haline getiriyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi, Bulgaristan ve Yunanistan'ı da içine alacak şekilde Trakya'nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkıyor. Hastanenin, gelecekte sağlık turizmi ile bu ülkelerden de ziyaretçi hasta çekmesi bekleniyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin 486 yatağının 374'ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. Hastanedeki 162 tek kişilik odanın 80'inin altyapısı çift kişilik odaya göre hazırlandı. Böylelikle Tekirdağ Şehir Hastanesi, gereken şartlarda 80 yatak daha ilave edilip yatak kapasitesi 566'ya kadar yükseltilebilecek özelliğe sahip olacak.

"PROJENİN İÇİNDE YER ALMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, projenin sözleşmede taahhüt edilen şekliyle 24 aylık kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak aşamaya geldiğini belirtti.

Akın, Tekirdağ'a sağlık sisteminin en son teknoloji ve donanımını kazandıran bir projenin içinde yer almaktan büyük gurur duyduklarını aktararak, "Türkiye ve dünyada dev projelere imza atmış bir grup olarak 2017 yılında Isparta, önceki yıl da Eskişehir Şehir Hastaneleri'ni tamamlayıp sağlık sektöründe de uzmanlığımızı göstermiş olduk. Şimdi büyük bir gururla Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akın, tamamlanan 3 şehir hastanesi ile 2 bin 322 yatağı hayata geçirmiş olduklarını bildirdi.

Alanında dünyanın en ileri teknolojileri ile donatılmış şehir hastanelerinin, bulundukları bölgelerdeki sağlık imkanlarını onlarca yıl ileriye taşıdığına işaret eden Akın, şunları kaydetti:

"Isparta ve Eskişehir'de gördüğümüz, hastanelerin tamamlanmalarının ardından vatandaşlarımızın yanı sıra yurt dışından yabancılar da buralarda tedavi almaya başlıyorlar. Şu anda pandemi nedeniyle bu kesintiye uğrasa da Tekirdağ'ı merkez olarak kabul ettiğinizde hayata geçirilen Şehir Hastanesi, Kırklareli ve Edirne'nin ötesinde Bulgaristan ve Yunanistan'dan bile hasta kabul edebilecek hale gelebilecek."

Akın, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin hem bölgenin hem de Tekirdağ'ın en büyük ve en modern hastanesi olacağını belirterek, "Eskiden kanser hastaları tedavi görmek için birden fazla hastaneye giderdi. Artık şehir hastanesiyle bu tanıdan tedaviye kadar tek bir çatı altında olabilecek. Bu hastane tamamen ücretsiz olacak. Herhangi bir devlet hastanesinden farkı yok. Önümüzdeki hafta artık hasta almaya başlayacağız. 13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Günü'nde hastanenin resmi açılışının yapılmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

700 KİŞİ HİZMET PERSONELİ OLARAK TAM ZAMANLI GÖREV YAPACAK

Kamu hastanesi statüsünde vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmet verecek Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığı 25 yıl boyunca kiracı olarak yer alacak.

Sistemde tüm tıbbi hizmetlerin sorumluluğu Sağlık Bakanlığı'nca, bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane ve otopark gibi bütün hizmetler, hastanenin yapım ve işletmesini üstlenen Akfen İnşaat tarafından karşılanacak.

İnşaat süresince 1.250 kişilik istihdamın yaratıldığı hastanenin tamamlanmasıyla 700 kişi, hizmet personeli olarak tam zamanlı görev yapacak.

102 YOĞUN BAKIM YATAĞI İLE KOVİD-19 MÜCADELESİNDE ÖNE ÇIKACAK

Tekirdağ Şehir Hastanesi, son dönemde dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun bakım kapasitesi bakımından da öne çıkacak. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46'sı genel yoğun bakım olarak ayrılırken, 27 yeni doğan, 16 pediatrik, 5 KVC ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı yer alıyor.

124 poliklinik ve uluslararası standartlarda 18 ameliyathanenin yer aldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi, içerdiği özellikler bakımından ilklerin merkezi de olacak. Hastanede Trakya bölgesinde ilk olacak tek kişilik anne-bebek uyumu odalarından 4 adet, anne otelinde ise 14 adet özel yatak yer alacak. Bölge için bir yenilik olacak tüp bebek merkezi de hastanede yer alacak.

Hastane, özellikle kanser hastaları için bölgede yenilikleri beraberinde getirecek. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde kanser hastaları için tanı koyma aşamasında süreci hızlandırıp hayat kurtaran Pet-CT ünitesi de bulunacak.

Tamamen ücretsiz olacak bu hizmet için yöre halkı artık il dışına çıkmaktan kurtulacak. Bununla birlikte 7 yataklı radyoaktif iyot tedavi ünitesi de hizmet verecek. Hastanede ayrıca radyasyon onkolojisi bölümünde en ileri teknolojiye sahip 1 adet Lineer Accelerator cihazı da bulunacak.

Dünya standartlarındaki ileri teknoloji medikal ekipmanları ile bölgesinin sayılı hastaneleri arasında yer alacak Tekirdağ Şehir Hastanesi, biyokimya-mikrobiyoloji-patoloji-genetik alanlarında tüm testlerin aynı yerde yapılabileceği cihaz parkuruna sahip bulunuyor.

Hastanede 18 anestezi cihazı, 22 diyaliz cihazı, 50 EKG cihazı, 2 efor, 6 uyku yatağı, 8 EKO cihazı, 1 ESWL taş kırma cihazı, 1 göz fako cihazı, 27 Holter EKG, 255 hasta başı monitörü, 105 ventilatör, 15 Transport ventilatör, 5 USG doppler, 1 mamografi, 1 kemik dansitometri, 1 puva cihazı, 6 x-ray, 1 MR ve 2 tomografi cihazı bulunuyor.

DEPREM ANINDA İZOLATÖRLER SARSINTININ ETKİSİNİ AZALTACAK

Tekirdağ'da kapılarını açacak dev tesis aynı zamanda Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden birisi olacak. Hastanenin taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilen tam 651 deprem izolatörü yer alıyor. Uygulanan bu sistem sayesinde olası büyük deprem riski taşıyan Tekirdağ'da olası bir sarsıntı anında etki azaltılarak hastanedeki çalışmalar aksamadan devam edecek.

Akıllı bina konsepti ile inşa edilen Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma hayata geçirildi. Binanın 6 bin metrekarelik yeşil çatısındaki güneş enerji panelleri sayesinde hastanenin sıcak suyu güneşten karşılanıyor.

35 bin metrekarelik özel peyzaj ve yeşil alana sahip hastanede 2 adet açık hava çocuk oyun alanı yer alıyor. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 1.054'ü açık, 297'si kapalı toplam 1.351 araçlık otoparkın yanı sıra 1 kilometrelik bisiklet yolu, helikopter pisti ve ücretsiz vale servisi de yer alıyor.