Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Belediye Başkanımız Mehmet Yarka kardeşime Allah'tan şifalar diliyorum.

Şırnak'a özel şükranlarımı iletmek istiyorum. 11 Mart'ta buraya geldiğimde verdiğiniz sözü tuttunuz, Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'ye emanet ettiniz.

Şırnak, Rize'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Şırnak'a elimiz boş gelmedik. 591 projenin resmi açılışını yapacağız. Eser ve hizmetlerin şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti il kongrelerinin ilkini Şırnak'ta gerçekleştiriyoruz.

Siz ne diyorsanız, ne istiyorsanız, ne bekliyorsanız yapmak için çalışıyoruz. Muhalefet milletten uzak duruyor. Kapalı kapılar ardında siyaset yapmak kolay.

Her platformda hakkımızı savunurken milletimiz hep yanımızdaydı. Önümüze çıkan engelleri milletimizle aştık.

Bölgemiz ve dünyamız krizlerle boğuşurken Türkiye dimdik ayakta kaldı. Birlik olursak bu ülkenin yükselişinin önünde duracak güç yoktur.

Kongrelerimize Şırnak'tan başlamamız rastgele bir seçim değil.

Minsk üçlüsü; Amerika-Rusya-Fransa, Ermenistan'ın yanında yer aldı, her türlü silah desteğini veriyor. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz çok ciddi mücadele veriyor. Çünkü Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları kurtarmak için mücadele veriyorlar.

Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir.

Batı Azerbaycan'ın yanında değil. Ermeniler ateşkesi tekrar bozdu. Susmayacağız, biz hakkın ve halkın yanında yer alacağız.

Rusların paralı askerleri Libya'da Hafter'e destek veriyor.

detaylar gelecek...