18 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Bakanlık açıkladı: Hatay'da iki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Bakanlık açıkladı: Hatay'da iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; -Dörtyol ilçesi kırsalında, 'na bağlı Jandarma Komando ve (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
ABONE OL
Son dakika | Bakanlık açıkladı: Hatay'da iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hatay-Dörtyol kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA