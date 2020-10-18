Son dakika | Bakanlık açıkladı: Hatay'da iki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İçişleri Bakanlığı, Hatay-Dörtyol kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince operasyon düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.