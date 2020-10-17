Polis üniformasıyla akılalmaz soygun! Kolunda kelepçe, boynunda koli bandı...

KUYUMCU ŞOKU ATLATAMADI

Antalya'da 1 kilo altının çalındığı soygunun yaşandığı kuyumcu dükkanının sahipleri Şükrü Gülşen ve Feyzi Bulce'nin yardımına ilk koşanlar vatandaşlar oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayın şokunu atlamayan Şükrü Gülşen, "Yunus polisi kıyafetleri vardı. Kafasında kaskı ve silahı vardı. Eniştem Feyzi Bulce'yi kelepçeleyince ben de içeri girdim. Bizi iş yerinin arkasına götürüp, ellerimizi ve ayaklarımızı plastik kelepçe ile bağlayıp, yere yatırdı. Kafamıza tabanca dayadıktan sonra yaklaşık 1 kilo altını alıp, kaçtı" dedi.