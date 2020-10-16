Savunma sanayisinden önemli hamle! "KALKA" hizmete girdi

Firmanın Ar-Ge Koordinatörü Bekir Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, drone veya insansız hava araçlarını sadece kolluk kuvvetlerinin kullanmadığını, bu araçlarla gözetleme, uyuşturucu, bomba, yasaklanmış madde gibi faydasız yük taşıma ve terör amaçlı uçuşlar yapılabildiğini söyledi.

Özellikle miting, konser, stadyum ve benzeri halka açık etkinliklerde, bu cihazların ateşli silahlarla durdurulmalarının sakıncalı olduğuna işaret eden Yalçın, kötü amaçlı uçuşları önlemek amacıyla "KALKA" adını verdikleri mobil erken uyarı hava savunma sistemini geliştirdiklerini bildirdi.

Sistemi "araç üzerine konumlanan drone savar" olarak nitelendiren Yalçın, sistemin, drone savar görevinin dışında frekans takibi de yaptığını ifade etti.

Yalçın, cihazın yaklaşık 25 yıllık bilgi birikimi ve tecrübenin eseri olduğunu belirterek, fikri yıl başında ortaya koyduklarını, salgın sürecini avantaja çevirip yoğun şekilde çalışarak ürünü kullanıma sunduklarını bildirdi.