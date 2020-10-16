Gardaşlarımız vatan nöbetinde: Vatansız kalacağımıza savaşarak ölürüz





CENAZE TÖRENİNE HAİN SALDIRI: 4 ÖLÜ, 4 YARALI

Ermenistan'ın, sivillere yönelik saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Ermenistan ordusu, ev, okul, hastane, kamu binalarına gerçekleştirdiği saldırılarının ardından defin için mezarlıkta bulunan bir grup Terter sakinini top atışlarıyla hedef aldı. Yerel saatle 13.00 civarında gerçekleştirilen saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Top mermisinin isabet ettiği kabristanda birçok mezarlık tahrip olurken sivillere ait bir araç da hasar gördü. Yaralılar Berde Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane önünde toplanan ölü ve yaralı yakınları, mezarlığı hedef alan Ermenistan'a lanet okudu. Saldırıda hayatını kaybeden kişilerin yakınları hastane önünde toplandı. Gözyaşları içinde ağıtlar yakan insanlar, "Ölümüzü gömmek için Terter Mezarlığı'na gitmiştik. Birden büyük bir patlama oldu. Şarapneller orada bulunan insanlara isabet etti. Zaten acısı olan insanlar Ermenistan ordusunca bir daha vuruldu. Mezarlıkta bile insanları vuran Ermenistan ordusuna lanet olsun" dedi. Bu arada Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırısını kınadı.