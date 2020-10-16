89. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 89. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
89. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 11 Ekim'de gerçekleştirilen 89. Özel Güvenlik Görevlisi sınavının soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 89. Dönem Özel Güvenlik sınav soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? 89. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
89. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 89. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları için araştırmalar sürüyor. 11 Ekim'de gerçekleştirlilen Özel Güvenlik sınavına katılan adaylar, göreve başlamak için sonuçları bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda sonuçların hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu. Peki, 89. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 89. ÖGG soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili detaylar...
89. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI
89. TEMEL EĞİTİM SINAVI A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
89. TEMEL EĞİTİM SINAVI B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
65. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
89. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
11 Ekim tarihinde gerçekleştirilen 89. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 30 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.
Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih ise 06/11/2020 olarak duyuruldu.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELER?
5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
● 18 yaşını doldurmuş olmak.
● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
● Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
● 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.