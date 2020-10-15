Son dakika: Ağrı'da korkutan deprem! 15 Ekim Perşembe AFAD son depremler listesi
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Ağrı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.35 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 15 Ekim son depremler listesi...
Son dakika haberi... Ağrı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ağrı'nın Eleskirt ilçesinde gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Deprem saat 11.18'de yerin 11.35 kilometre altında meydana geldi.
Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER (15 EKİM 2020)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.10.15 11:37:56 39.7048 42.5295 5.0 -.- 1.8 -.- YAGMURLU-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2020.10.15 11:18:52 39.7782 42.5817 5.0 -.- 3.4 3.5 GUNEYKAYA-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2020.10.15 11:09:19 39.8328 30.2067 0.0 -.- 1.8 -.- OKLUBALI-INONU (ESKISEHIR) İlksel
2020.10.15 10:26:54 35.5753 26.2055 5.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.15 10:07:37 37.2905 31.7465 5.4 -.- 2.1 -.- SULEYMANIYE-AKSEKI (ANTALYA) İlksel
2020.10.15 09:57:00 39.6177 38.4107 9.7 -.- 2.3 -.- YALINGOZE-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2020.10.15 09:24:28 35.4663 26.6773 5.0 -.- 3.1 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.15 09:06:48 37.1743 28.1833 0.0 -.- 1.5 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA) İlksel
2020.10.15 08:51:25 40.7723 33.0937 5.1 -.- 1.9 -.- ILIPINAR-ATKARACALAR (CANKIRI) İlksel
2020.10.15 07:35:17 40.5878 28.9938 3.7 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.10.15 07:32:00 40.5825 28.9895 4.0 -.- 1.9 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.10.15 07:31:15 40.6035 28.9822 6.5 -.- 2.0 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.10.15 07:12:44 38.0192 34.0788 6.1 -.- 1.5 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2020.10.15 07:09:30 35.6642 26.2187 8.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.15 05:41:38 35.6853 26.1938 7.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.15 05:39:09 35.6712 26.2515 9.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.15 05:15:26 39.0418 27.9077 2.4 -.- 1.8 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.10.15 04:56:32 35.6548 26.2505 3.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.15 04:48:10 35.5927 26.2168 7.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.15 04:20:16 36.3165 29.6443 13.5 -.- 1.2 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA) İlksel
2020.10.15 04:16:45 35.6132 26.2203 1.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.15 04:14:36 35.6753 26.2302 11.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.15 03:54:49 40.0605 28.2085 11.6 -.- 2.1 -.- BEYKOY-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel