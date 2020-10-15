Son dakika: Ağrı'da korkutan deprem! 15 Ekim Perşembe AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi... Ağrı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ağrı'nın Eleskirt ilçesinde gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem saat 11.18'de yerin 11.35 kilometre altında meydana geldi.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.