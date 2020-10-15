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Bursa'da internetten koronavirüs test kiti satanlara operasyon

Koronavirüs test kitini internetten satarak vatandaşı dolandıranlara İş Jandarma ekipleri tarafından operasyondan yapıldı. Jandarma baskınında 4 kişi yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2020
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Bursa'da internetten koronavirüs test kiti satanlara operasyon

Bursa'da, internet üzerinden koronavirüs test kiti sattığı tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden koronavirüs test kiti satışı yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında P.A. (38), H.C.K. (23), Y.E.E. (30) ve U.A. (33) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 69 adet koronavirüs test kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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