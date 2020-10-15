Adnan Oktar o video için hesap verecek! 'Şaka yaptım' dedi...

TERÖRİSTBAŞINI "FETULLAH HOCA ADAM MI KESMİŞ?" DİYE SAVUNUYORDU

Ancak mahkemede izlenen videoda Oktar, Gülen'i öven en az 300 konuşması olduğunu söylüyor. Adnan Oktar'ın kapatılan A9 televizyonunda yaptığı konuşmalarının yer aldığı videoda Oktar, "Fetullah Hoca mülayim bir insan, şefkatli, yurtdışında durması da benim acayibime gidiyor. Ben daha da olmazsa gidip hocamı alıp gelecem ben buraya yani. Hakikaten bana biraz garip geliyor bu yani, niçin yani ne yapmış, adam mı kesmiş, yol mu kapatmış, gasp mı etmiş, hayır hiçbir şey yapmamış ki. Hiçbir suçu yok" diyor.