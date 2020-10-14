14 Ekim 2020, Çarşamba
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Son dakika: Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberine göre Bursa’da polisin düzenlediği FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, ‘ByLock’ kullanan ve darbe girişiminden önce Bank Asya’da hesapları bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 14.10.2020
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Son dakika: Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ByLock' kullanan, FETÖ'nün okullarında eğitim alan ve Bank Asya'da hesapları bulunan 8 şüpheliyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evlerine eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Operasyonda 8 şüpheliden 6'sı yakalanarak, gözaltına alındı. Polisin 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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