Son dakika: Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ByLock' kullanan, FETÖ'nün okullarında eğitim alan ve Bank Asya'da hesapları bulunan 8 şüpheliyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evlerine eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Operasyonda 8 şüpheliden 6'sı yakalanarak, gözaltına alındı. Polisin 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

