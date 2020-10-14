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Son dakika | Azerbaycan ordusu 8 köyü daha kurtardı

ordusu, 8 köyü 'ın işgalinden kurtardı.

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
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Son dakika | Azerbaycan ordusu 8 köyü daha kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend ilinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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