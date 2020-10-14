ÖSYM 2020: KPSS ön lisans sınav giriş yerleri sorgulama! 2020 KPSS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır?
Son dakika... KPSS ön lisans sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yükseköğretim programlarının ön lisans bölümlerinden mezun olan öğrenciler için gerçekleştirilecek KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar heyecan içinde sınav yerlerini merak ediyor. Peki, KPSS ön lisans sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 KPSS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte cevaplar...
KPSS ön lisans sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek KPSS ön lisans sınavı için hazırlıklar sürüyor. Kamuda personel olarak çalışmak isteyen vatandaşlar sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyordu. ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. Peki, KPSS ön lisans sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 KPSS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte merak edilenler...
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
2020-KPSS ön lisans sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
2020 KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 18 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test içinyapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içindeGenel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilentestlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP'leri kullanılarak, ön lisans düzeyi içinKPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.