14 Ekim 2020, Çarşamba
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Kariye’de 75 yıl sonra ilk namaz! Başkan Erdoğan da katılacak...

Başkan ’ın 21 Ağustos’ta imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yeniden ibadete açılması kararlaştırılan Kariye Camii’nde ilk namaz, Cuma günü kılınacak. 75 yıl sonra ilk kez kılınacak cuma namazına Başkan Erdoğan da katılacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2020
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Kariye’de 75 yıl sonra ilk namaz! Başkan Erdoğan da katılacak...

'de 21 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kariye Camii'nin statüsü değiştirildi. Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19'uncu Dairesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK
Bu kararın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, tarihi yapıda ibadet edilebilmesi için hazırlıklara başladı. Yaklaşık 2 aylık süren hazırlık çalışmasının ardından Kariye Camii, Cuma günü kapılarını açacak. Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk kez kılınacak cuma namazına Başkan da katılacak.



AYASOFYA'DAKİ GİBİ OLACAK
Dünya çapında tanınan camide, 'ndeki mozaiklerde uygulanan açılır-kapanır perde sisteminin bir benzeri kullanılacak. Ayasofya Camii'nde olduğu gibi hem turistlerin ziyaretine hem de ibadete açık olacak. Tarihi yapıdaki restorasyon çalışmaları da devam edecek. 6. yüzyılda inşa edilen bina, 'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan 2. Bayezid'in sadrazamlarından Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilmişti.

Sabah

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