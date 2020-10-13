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MSB açıkladı! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütü 'ya yapılan hava operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2020
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MSB açıkladı! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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