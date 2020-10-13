KKTC Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tatar'dan önemli ziyaret

"ÖNEMLİ OLAN ÜLKEDE KUTUPLAŞMAYI ÖNLEMEKTİR"

Erhürman'a gösterdiği yakınlıktan dolayı teşekkür eden Tatar, "Önemli olan ülkede kutuplaşmayı önlemektir. Hepimiz KKTC vatandaşları olarak, bu ülkede demokrasi ve refah içerisinde, geleceğe umutla bakabilmek için bu mücadelenin içerisindeyiz. Bu noktada herkes aynı fikirdedir." diye konuştu.

Tatar, cumhurbaşkanlığı makamının sadece müzakerecilik makamı olmadığını, topluma çeşitli meselelerde öncülük etmesi ve hükümetlere yardımcı olabilmesi gerektiğini belirtti.