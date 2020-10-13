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Fırat Kalkanı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 /’li teröristi etkisiz hale getirdi."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2020
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Fırat Kalkanı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.

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