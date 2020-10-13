Fırat Kalkanı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.