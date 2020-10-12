12 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Rusya'da koronavirüs vaka sayılarında rekor artış

Son dakika: Rusya'da koronavirüs vaka sayılarında rekor artış

Son dakika haberine göre Rusya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 312 bin 310'a, ölü sayısı 22 bin 722'ye yükseldi. Öte yandan son 24 saatte 13 bin 592 kişi virüse yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Rusya'da koronavirüs vaka sayılarında rekor artış

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 592 kişi virüse yakalandı. Ülkede şimdiye kadar Covid-19 vakası sayısı 1 milyon 312 bin 310'a yükseldi. Günlük vaka sayısı iki gündür 13 binin üzerinde. Ülkede son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 3 bin 793 artarak 1 milyon 24 bin 235'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 125 artışla 22 bin 722'e ulaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA