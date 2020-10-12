Son dakika: Rusya'da koronavirüs vaka sayılarında rekor artış

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 592 kişi virüse yakalandı. Ülkede şimdiye kadar Covid-19 vakası sayısı 1 milyon 312 bin 310'a yükseldi. Günlük vaka sayısı iki gündür 13 binin üzerinde. Ülkede son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 3 bin 793 artarak 1 milyon 24 bin 235'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 125 artışla 22 bin 722'e ulaştı.