12 Ekim 2020, Pazartesi
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Premier Lig'de koronavirüs şoku

Spor dünyasını da etkileyen salgınında yeni vakalar çıkmaya devam ediyor. İngiltere 'de geçen hafta yapılan testlerde 5 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Premier Lig'de koronavirüs şoku

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 5 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 5-11 Ekim tarihlerinde uygulanan bin 128 test sonucundan 5'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp yetkilileri 10 gün karantinada kalırken koronavirüse yakalanan kişilerin isimleri açıklanmıyor.

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