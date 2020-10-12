Ermenistan sivillere saldırdı! Ambulansı bile vurdular...

Ermenistan insani yardım, cenaze ve esir değişimi için yapılan ateşkesi Gence katliamıyla bozarak terör zihniyetiyle yönetildiğini bir kez daha kanıtladı. Sivillere füzeli saldırıya Dünya'nın sessizliği ise yürek dağlıyor

Ermenistan ordusu, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye füzelerle saldırarak katliam yaptı. Önceki gece saat 02:00'de gerçekleşen saldırıda 9 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı. Yaralılardan 6'sının çocuk olduğu aktarıldı. 2 kilometrelik alanda yüzlerce ev hasar gördü. Füzenin düştüğü yerde 5 metrelik çukur oluştu. Bir ev tamamen yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları 10 saate yakın sürdü. Genceliler yaşad dehşet anlarını SABAH'a anlattı.