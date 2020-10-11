CHP'nin işçi kıyımına mahkeme 'dur' dedi! 'Bankamatik memuru' diyerek ekmeğini elinden almışlardı

İBB yönetimi, yerel seçim sonrası belediye ve iştirak şirketlerinde işçi kıyımı yapmıştı. Aralarında 21 yıllık çalışanların da olduğu 10 bin 831 kişi 6 ayda işten çıkarıldı. Açlığa terk edilen işçiler için ise 'Bankamatikçi' iddiasında bulunuldu. Kamuoyunda işçiler hakkında kara propaganda başlatan CHP'li yönetimin algısı ise mahkeme kararları ile boş çıktı. Yüzlerce mağdur işçi başvurdukları işe iade davasını kazandı. Ağustos 2019 tarihinde Medya A.Ş'den 'Bankamatikçi' denilerek çıkartılanlardan biri de Fatih Yılmaz'dı. O da önceki gün sonuçlanan mahkeme kararıyla işe iade davasını kazandı.Atılan onlarca işçinin karşısına çıkan CHP avukatları, mahkemede "Bankamatikçi" ifadesini kullanamadı. Bu da attıkları iftiranın delili oldu. Onun yerine 'Yönetim anlayışımız gereği çalışmayı düşünmediğimiz için çıkardık' savunmasını yaptılar. Medya A.Ş.'den kovulan işçiler tek tek davaları kazanmaya başlarken, son olarak işçi Fatih Yılmaz hakkında 5'inci İdare Mahkemesi işe iade kararı verdi. Yılmaz, "En nihayetinde dün 2 hafta içinde işe alınmasına hükmedildi. Eğer aksi bir işlem gerçekleştirilirse de 42 bin 228 TL ödenmesine hükmedildi. Bu durum mağdur arkadaşlarımız için bir işaret olsun. Çekinmesinler, haklarının gasp edilmesine ve onurlarının zedelenmesine müsaade etmesinler" dedi.Şişli Belediyesi'nde ise işten çıkarılan Ramazan Çelik'in haklarını alamadığı gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine alınan karar doğrultusunda haciz işlemi gerçekleştirildi. Haciz işlemi için belediye binasına gelen Çelik'in avukatı Abdullah Akyüz ve icra memuru, başta belediye binasına alınmadı. Polis çağırdılar. Sonra da belediyenin kasasında bulunan bin 550 lirayı haczettiler. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in makam odasında haciz işlemi yapmak istenmesi üzerine "Belediye başkanının sekreterinin Kovid-19 hastası olduğu ve odanın karantina alanı olduğu" ifade edilerek belediye görevlilerince makam odasının kapısı açılmayınca çilingir çağrıldı.Çilingir "Elektrik kesilmeden kapı açılamaz. Açılırsa kapı güvenlik sistemine zarar verebilir" deyince odaya girilemedi. Sekreterin odasındaki televizyon haciz işlemi yapılmak için kayıtlara alındı. Akyüz, ödeme yapılmaması halinde haciz için tekrar geleceklerini söyledi. Öte yandan haciz işlemi sürerken belediyenin karşısındaki Çelik'in pankart ve malzemelerine de zabıta müdahale etti.