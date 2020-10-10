Son dakika: Beltur'a yolsuzluk incelemesi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beltur A.Ş.'de yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla inceleme başlattığı öğrenildi. Şirketin yazarkasa kullanmayarak vergi kaçırdığı iddiaları araştırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yaptığı denetimde; Beltur A.Ş.'nin işletme noktalarını bazı firmalara verdiği, Beltur'un ürettiği ürünlerin satışının kendisinin yapmadığı, Beltur'da sigorta kaydı olmayan kişilerin Beltur forması giyerek satış yaptığı ve satış işlemlerinde yazarkasa kullanılmadığı tespit edilmişti.

SGK Denetmeni Adem Toker'in hazırladığı "Durum Tespit Raporu"nda, Park Kale Gıda Ürün Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi, Zara İnşaat, Sarp34 Gıda İşletmeleri'nin Beltur çatısı altında yasalara aykırı satış yaptığı tespit etmişti. Raporda, Beltur A.Ş. işyerinin faaliyet alanında yer alan ve işletmenin asıl işi sayılan kafeterya hizmetinin alt işverene devredilemeyeceği ifade ediliyor.

GENEL MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

İBB Meclisi kararına aykırı olarak gerçekleştirilen işlem sonrasında Beltur Genel Müdürü Güçlü Şenler görevden alındı ve Parakende Grubu İştirakler Danışmanı olarak atandı. AK Parti İBB Meclisi Üyesi Sami Barlas, Sayıştay Başkanlığı'na inceleme talebinde bulundu.

Sabah