Son dakika: Azerbaycan'ın Ermenistan'dan kurtardığı bölge sayısı 34'e çıktı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'daki son dakika gelişmeleri hakkında bilgi verdi. MSB'den yapılan açıklamada, "İşgal altındaki kendi öz topraklarını kurtarmak için mücadele eden Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 34'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına ve sivillere yönelik alçak saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını adım adım geri alırken Karabağ'a doğru ilerleyiş sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı İşgal altındaki kendi öz topraklarını kurtarmak için mücadele eden Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu.