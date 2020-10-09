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İzmir'de yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda sığınmacı yakalandı

'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan çok sayıda yakalandı, geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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İzmir'de yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda sığınmacı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Seferihisar'daki Sığacık limanından gece saatlerinde hareket eden "Küçükyalı 1" isimli tekne, Urla Uzunkuyu Kokar mevkisi kıyılarından çok sayıda kişiyi alarak denize açıldı.

ARAMA KURTAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nın ortak operasyonunda tekne, Urla açıklarında durduruldu. Bu sırada tekneden kaçmak amacıyla denize atlayan kaptan için arama kurtama çalışması başlatıldı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Teknede bulunan çok sayıda kişinin uyruk ve kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan jandarma ekipleri, geçişi organize ettikleri şüphesiyle 2 kişiyi Sığacık'ta bir pansiyona düzenledikleri operasyonla yakaladı.

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