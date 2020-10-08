Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

"TÜRKİYE'NİN HAKLARININ GÖRMEZDEN..."

Çavuşoğlu, "Bölgesel ve Küresel Güvenlikte Türkiye'nin Rolü" başlıklı söyleşiye de katıldı. Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin haklarının görmezden gelindiğini ifade etti. Türkiye'nin adil paylaşım çağrılarını yıllardır sürdürdüğünü, bunun dikkate alınmaması üzerine 2018'de sondaj faaliyetlerine başladığını belirtti.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın maksimalist bir yaklaşım sergilediğini ifade etti. Karabağ konusuna da değinen Çavuşoğlu, Karabağ'ın 30 yıldır Ermenistan işgali altında olduğunu hatırlattı, barışçıl ve müzakereye dayalı çözüm mesajı verdi.