Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
Son dakika haberine göre... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile Slovakya’daki Bratislava Forum’da görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz başta olmak üzere ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava Forumu kapsamında gittiği Slovakya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi. İki bakan, Doğu Akdeniz geriliminin de aralarında bulunduğu ikili ve bölgesel meseleleri görüştü.
"TÜRKİYE'NİN HAKLARININ GÖRMEZDEN..."
Çavuşoğlu, "Bölgesel ve Küresel Güvenlikte Türkiye'nin Rolü" başlıklı söyleşiye de katıldı. Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin haklarının görmezden gelindiğini ifade etti. Türkiye'nin adil paylaşım çağrılarını yıllardır sürdürdüğünü, bunun dikkate alınmaması üzerine 2018'de sondaj faaliyetlerine başladığını belirtti.
Çavuşoğlu, Yunanistan'ın maksimalist bir yaklaşım sergilediğini ifade etti. Karabağ konusuna da değinen Çavuşoğlu, Karabağ'ın 30 yıldır Ermenistan işgali altında olduğunu hatırlattı, barışçıl ve müzakereye dayalı çözüm mesajı verdi.
ÖNCE ALMAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya ziyaretinin ikinci gününde temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC) katılmak amacıyla geldiği Bratislava'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşme gerçekleştirdi.