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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

dakika haberine göre... Mevlüt Çavuşoğlu, ile Slovakya’daki ’da görüştü. Görüşmede başta olmak üzere ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava Forumu kapsamında gittiği Slovakya'da Nikos ile bir araya geldi. İki bakan, geriliminin de aralarında bulunduğu ikili ve bölgesel meseleleri görüştü.

"TÜRKİYE'NİN HAKLARININ GÖRMEZDEN..."

Çavuşoğlu, "Bölgesel ve Küresel Güvenlikte 'nin Rolü" başlıklı söyleşiye de katıldı. Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin haklarının görmezden gelindiğini ifade etti. Türkiye'nin adil paylaşım çağrılarını yıllardır sürdürdüğünü, bunun dikkate alınmaması üzerine 2018'de sondaj faaliyetlerine başladığını belirtti.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın maksimalist bir yaklaşım sergilediğini ifade etti. Karabağ konusuna da değinen Çavuşoğlu, Karabağ'ın 30 yıldır işgali altında olduğunu hatırlattı, barışçıl ve müzakereye dayalı çözüm mesajı verdi.

ÖNCE ALMAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, Slovakya ziyaretinin ikinci gününde temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC) katılmak amacıyla geldiği Bratislava'da Bakanı Heiko Maas ile görüşme gerçekleştirdi.

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