ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı: Yayınlanan listede 18 banka yer aldı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından 18 İran bankasına yaptırım uygulama kararı alındı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cevad Zarif "Bir halkı açlığa mahkum etmeye yönelik komplo bir insanlık suçudur. Paramızı bloke eden suçlular ve buna imkan tanıyanlar adaletle yüzleşecek." ifadelerini kullandı.

18 BANKAYA YER VERİLDİ

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan yaptırım listesinde 18 İran bankası yer aldı. Hazine Bakanlığı, yasakların tarımsal emtia, gıda, ilaç veya tıbbi cihazların temini işlemlerine uygulanmadığını aktardı.

KÜRESEL BANKACILIK SİSTEMİNDEN UZAKLAŞTIRMAK İSTİYORLAR

ABD'nin bu yaptırım ile İran'ın finans sektörünü hedef alarak, İran'ı küresel bankacılık sisteminden daha fazla uzaklaştırmayı hedeflediği belirtildi.

İRAN'DAN TEPKİ: BU KOMPLO BİR İNSANLIK SUÇUDUR

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, daha önce yaptırım listesine eklenmeyen 18 İran bankasına yaptırım kararı alan ABD yönetimini, İran'ın gıda ve ilaç ticareti için kullandığı ödeme araçlarını ortadan kaldırmaya çalışmakla suçladı.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin İran bankalarını hedef alan yaptırım kararına tepki gösterdi.

ABD'nin yaptırım kararı aldığı bankaların İran'ın gıda ve ilaç ticareti için kullanıldığına işaret eden Zarif, "ABD rejimi, Kovid-19 salgınının ortasında gıda ve ilaç ödemeleri için kullandığımız kanalları havaya uçurmak istiyor. İranlılar bu son zulümden de kurtulacak." ifadelerini kullandı.

ADALETLE YÜZLEŞECEKLER

Zarif, "Bir halkı açlığa mahkum etmeye yönelik komplo bir insanlık suçudur. Paramızı bloke eden suçlular ve buna imkan tanıyanlar adaletle yüzleşecek." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi, 2018'de İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Washington, bu süreçte Merkez Bankası dahil İran'a ait birçok bankayı yaptırım kapsamına almış ve Tahran'ın uluslararası ticareti büyük zarara uğramıştı. Son yaptırım kararıyla İran'ı uluslararası finans sisteminden tamamen uzaklaştırmayı hedefleyen ABD, uluslararası ticaret için Tahran'ın elinde kalan yasal bağlarını keserek, ülkeyi yasa dışı ticarete daha bağımlı hale getiriyor.