2020 DGS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS tercihlerinin ardından kayıt için araştırmalar hız kazandı. İstedikleri üniversiteleri kazanan öğrenciler kayıtların ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM'nin yayımladığı duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman? 2020 ÖSYM üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte cevaplar...

DGS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.