07 Ekim 2020, Çarşamba
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CHP ile HDP ortak miting yapacak!

Son dakika haberine göre; 'nın siyasi uzantısı 'ye 6-8 Ekim olayları nedeniyle 82 HDP'linin gözaltı operasyonu nedeniyle verilen destek 'yi böldü. CHP Genel Başkanı ise PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye verilen desteği 'hukukun ve mağdurun yanında duruyoruz' diyerek savundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2020
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CHP ile HDP ortak miting yapacak!

CHP'nin kapalı grup toplantısında bazı milletvekilleri, son gözaltı operasyonları nedeniyle verilen desteğin yanlış olduğunu belirtti. Bazı milletvekilleri ise HDP'nin siyasi çizgisini eleştirdi, terörle arasına mesafe koymadığını belirterek bu nedenle HDP'yle yan yana görünülmesinin yanlış olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu ise PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye verilen desteği 'hukukun ve mağdurun yanında duruyoruz' diyerek savundu.

CHP'DEN HOLLANDA'DA HDP İLE ORTAK MİTİNG
HDP'ye yönelik terör operasyonları sürerken CHP, Hollanda'da HDP ile ortak miting düzenleyecek. Miting afişlerinde, "HDP ve tüm muhaliflere yönelik baskıları protesto ediyoruz" ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti. Pazar günü (11 Ekim) başkent Amsterdam DAM Meydanı'nda saat 14.00'da gerçekleşecek olan mitingin duyurusunda, CHP Hollanda Birliği, HDP, TİP ve Sol Parti imzaları yer aldı. Mitingi, CHP Hollanda Birliği sosyal medya hesabından da duyurdu. Duyuruda, Türkiye'deki terör faaliyetlerine ilişkin soruşturmaların muhalefete yönelik olarak gösterildi.

Sabah

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