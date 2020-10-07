Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme: Filistin'e yardım konusunda Türkiye'nin hazır olduğunu belirtti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İkili görüşmede Türkiye'nin seçimlerde yardıma hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Filistinli kardeşlerimiz her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
SEÇİMLERDE YARDIMA HAZIRIZ
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'de uzlaşı sürecine atıf yaparak, Türkiye'nin seçimlerde yardıma hazır olduğunu vurguladı.
HER ZAMAN YANINIZDAYIZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İki devletli çözümü ve uluslararası parametreleri aşındıran girişimlere beraber karşı koyacağız. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız."
📌#Filistin DB Riad Malki'yle videokonferansla görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 7, 2020
📌İki devletli çözümü&uluslararası parametreleri aşındıran girişimlere beraber karşı koyacağız.
📌Filistin uzlaşı sürecini destekliyoruz,seçimlerde yardıma hazırız.
📌Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız.🇹🇷🇵🇸 pic.twitter.com/0hTVg7TQLC