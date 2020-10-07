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Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme: Filistin'e yardım konusunda Türkiye'nin hazır olduğunu belirtti

, Dışişleri Bakanı ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İkili görüşmede 'nin seçimlerde yardıma hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Filistinli kardeşlerimiz her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme: Filistin'e yardım konusunda Türkiye'nin hazır olduğunu belirtti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

SEÇİMLERDE YARDIMA HAZIRIZ

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'de uzlaşı sürecine atıf yaparak, Türkiye'nin seçimlerde yardıma hazır olduğunu vurguladı.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İki devletli çözümü ve uluslararası parametreleri aşındıran girişimlere beraber karşı koyacağız. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız."

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