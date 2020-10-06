Süper bulaştırıcıya geçit yok: HES kodunda yeni dönem!

Bu nedenle İstanbul ve Marmara bölgesi için hassas haftaya girildi. Tatil ve memleketlerinden dönenlerin İstanbul ve Marmara illerinde vaka sayılarını nasıl etkilediği bu haftanın vaka ve hasta sayıları ile ortaya çıkacak. Ancak alınan önlemler nedeniyle artışın düşeceği düşünülüyor.