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Mehmetçik 1 yıl daha Lübnan'da

Son dakika haberi... 'nin, 'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulunda kabul edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Mehmetçik 1 yıl daha Lübnan'da

Birleşmiş Milletler (BM) organizasyonu ile Lübnan ve Mali'de bulunan Mehmetçiğin bir yıl daha göreve devam etmesine olanak tanıyan iki Cumhurbaşkanlığı Tezkeresini görüşerek kabul etti.

Tezkerelerin görüşmeleri sırasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, muhalefet partilerinin sık sık DEAŞ'ı gündeme getirmesi üzerine "DEAŞ'ın işi bitti ama PKK da kurtulmuş değil. O da acı sonu tadacaktır mutlaka" dedi.

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