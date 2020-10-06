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HES kontrolünde "riskli" grubunda çıkan kadın tramvaya binmek isteyince ortalık karıştı

'da ile bilet almaya çalışan bir kadın yapılan kontrolünde "riskli" grubunda çıktı. Ekipler hemen alarma geçerken yakalanan kişi pozitif veya temaslı kişilerin karantinada tutulduğu 'na götürüldü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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HES kontrolünde riskli grubunda çıkan kadın tramvaya binmek isteyince ortalık karıştı

'da raylı sistem Cumhuriyet İstasyonu Samsunkart () bilet alma noktasında yapılan kontrolde kodu 'riskli' çıkan kadın paniğe yol açtı.



İlkadım ilçesi raylı sistem İstasyonu yanında bulunan SAMKART bilet alma noktasında görevlilerin HES kodu kontrolü sırasında D.P. isimli kadının HES kodu 'riskli' çıktı. Görevlilerin emniyet güçlerini araması sonucunda olay yerine polisler geldi. Tutanak tutan ve kadını fiziksel mesafeli şekilde bekleten polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ambulansı kadını alarak Samsun'da pozitif veya temaslı kişilerin karantinada tutulduğu 'na götürdü.



Daha sonra alınan bilgilere göre vatandaşın temaslı olarak 14 gün boyunca evde karantinada kaldığı, Münevver Ayaşlı Yurdu'nda kalmasına gerek olmadığı belirlendi.

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