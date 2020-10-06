Ermenistan'da 20 PKK'lı terörist öldürüldü! Telsiz konuşmaları deşifre oldu...

ERMENİSTAN'A DESTEĞE GİMİŞLERDİ



Ermenistan-Azerbaycan arasındaki gerilime de kanlı elini sokan terör örgütü PKK, haziran ayı başında yaptığı anlaşmayla bir süre önce 300 teröristi İran üzerinden Ermenistan'a geçirmişti. İstihbarat birimleri, isimleri tek tek verilen bu teröristlerle ilgili detay çalışması başlattı. Bu teröristlerin büyük kısmının, PKK'nın Suriye'deki kolu PKK/YPG içinde yer alan Ermeni kökenlilerden oluştuğu belirtilmişti. Ermeni kökenlilerin oluşturduğu gruba da, YPG saflarındayken öldürülen, kod adı "Nubar Ozanyan" olan Orhan Bakırcıyan adlı teröristin adını verilmişti.

Sabah