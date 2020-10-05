Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Altaylı, Sayın Başkanımızı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızı hedef alan ve mütemadiyen yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabından yayınlanan ve tamamem iftiradan ibaret bir içeriği araştırmadan köşesine taşıyarak bir yazı kaleme almıştır. Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, maalesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur."

Açıklamada ayrıca, konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacağı kaydedildi.

EMİN ÇAPA DA YALAN VE İFTİRAYA ORTAK OLDU

Ekonomist Emin Çapa da; sahte hesap Haluk70721982'in paylaştığı; "Erbaş: "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun" şeklindeki ifadelerin yalan olmasına rağmen yorumda bulundu.

Emin Çapa; sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Merhaba karanlık Ortaçağ... Biz seni bitti, gitti sanıyorduk. Ama bu topraklar sonsuz Ortaçağ'a yazgılı galiba. Duayla değil bilimle yok olacak. Dua sizin kulluk ettiğiniz, inandığınız yaratıcı arasında. Hastalıklar duayla yok olsa, antibiyotiğe, MR'a hiç ihtiyacımız olmazdı" iddiasında bulundu.

ORHAN: "YALANDIR İFTİRADIR UMARIM ÖZÜR DİLEME ERDEMİNİ GÖSTERİRSİNİZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan; Emin Çapa'ya cevap verdi ve "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın böyle bir açıklaması yoktur. Yalandır iftiradır Umarım özür dileme erdemini gösterirsiniz" ifadelerini kullandı.

Emin Çapa; Burak Orhan'ın paylaşımın ardından söz konusu paylaşımını sildi.



